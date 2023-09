Curiosità: Milano violenta è un film del 1976 diretto da Mario Caiano.

Soltanto il 15 settembre scorso, durante la notte, un altronubifragio aveva colpitocon alberi caduti e auto intrappolate nei sottopassi allagati. Il Seveso, proprio a causa delle ...... ottimo il cross in mezzo per Cortinovis che riesce a deviare in rete prima delscontro ... ASSISTENTI: Fusco die Mazza di Lovere. AMMONITA: Osypchuk (A). LE PAGELLE INTER Robbioni 6.5 ...

Milano, violento nubifragio si abbatte sulla città | video Panorama

Meteo Cronaca Diretta (Video) MILANO, violento Downburst fino a 100km/h abbatte alberi in centro città! iLMeteo.it

Un violento temporale in avvicinamento dal Novarese si è abbattuto su alcuni quartieri di Milano Nord nel pomeriggio di Lunedì 18 Settembre 2023. Forti venti associati ad intensi rovesci di pioggia e ...Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla per temporali e rischio ...