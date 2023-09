Milano | travolta e uccisa dal camion dei rifiuti | donna muore dopo incidente drammatico

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) Unadi 75 anni è rimastastamattina a causa di un gravissimoche ha coinvolto un mezzo dell’ansa, azienda di raccolta deiurbani. Questa mattina in via Trasimeno, nel quartiere Adriano un mezzo dell’Amsa ha travolto unadi 75 anni che stava camminando: la vittima è rimasta agganciata al mezzo ed è stata trascinata per diversi metri. È stata trovata in arresto cardiocircolatorio ed è stata portata all’ospedale San Raffaele in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Sul posto ora si trovano gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi., ciclista investita da un autobus: gamba schiacciata sotto una ruota, scia di sangue: dal 13enne investito alla ciclista con la gamba schiacciata da un ...