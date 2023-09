Milano | si è costituito l’uomo che ha investito e ucciso il 28enne Vassil Facchetti fuori da una discoteca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) A meno di 24 ore dal tragico incidente, si èche nella notte fra sabato 16 e domenica 17 settembre haun ragazzo di 28 anni in viale Jenner, a. Si tratta di Muhammad El Sharkawy, un 29enne italiano di origini nordafricane, nato a Catanzaro ma residente a Quarto Oggiaro. L’automobilista si è presentato alla stazione Musocco dei carabinieri nella serata di domenica. Inizialmente aveva denunciato il furto della sua auto, una Mercedes nera che aveva abbandonato alla Bovisasca, pensando forse di riuscire a farla franca, ma in serata ha cambiato idea, ormai braccato dalla polizia locale. “L’hoio”, ha ammesso ai carabinieri. Il giovane è stato accompagnato dagli agenti della polizia locale all’ufficio arresti e fermi di via Custodi per ...