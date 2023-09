Milano | la strage continua | anziana travolta dai camion dei rifiuti Sei vittime in 10 mesi per strada

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sei morti in poco più di nove, per, spesso ciclisti, stavolta un’investita e uccisa oggi ada undeidell’Amsa. La scìa di sangue si allunga, nella città di Sala, e nulla si muove per il momento sul fronte della sicurezza. La donna morta oggi è stata vittima di un incidente avvenuto in via Trasimeno 8, nel quartiere Adriano. La vittima è una persona di 70 anni che, a causa dei numerosi traumi riportati è andata in arresto cardiocircolatorio. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove è deceduta. Sull’incidente indaga la Polizia locale di, la donnada undei ...