Milano | condannato a 19 anni e sei mesi l’uomo che accoltellò i passanti al Carrefour di Assago

(Di lunedì 18 settembre 2023) È statoa 19e seidi reclusione Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre 2022sei persone all’interno del supermercatodel centro commercialefiori di, a sud di, uccidendo una delle vittime e ferendone altre quattro, di cui due in modo grave. Lo ha deciso, al termine del processo svolto in rito abbreviato, la gup del Tribunale milanese Silvia Perrucci, avvicinandosi alla pena richiesta dal pm Paolo Storari: vent’di reclusione e tredi libertà vigilata a pena espiata. Tombolini, residente nella periferia meridionale del capoluogo lombardo, era da tempo in cura per una forte crisi depressiva e da qualche mese è agli arresti domiciliari in una ...