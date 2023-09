Milano | accoltellò 6 persone in centro commerciale | pm chiede 20 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023), 18 set. (Adnkronos) - Il pm diPaolo Storari ha chiesto la condanna a 20per Andrea Tombolini, accusato di omicidio volontario, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei- tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì - il 27 ottobre 2022 in undi Assago, alle porte di. Si tratta del massimo della pena possibile, dato le accuse, per chi ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. La pubblica accusa non ha riconosciuto le generiche e ha chiesto tredi misura di sicurezza a pena espiata. Il 47enne, il quale era stato trasferito dal reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo in una comunità protetta in regime di arresti domiciliari, è presente in aula e ha rilasciato ...