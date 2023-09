Milano | accoltellò 6 persone in centro commerciale | pm chiede 20 anni 2

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) - Il 27 ottobre 2022 Tombolini entrò nel, prese un coltello, con una lama di circa 20 centimetri, da uno scaffale del supermercato ea morte il dipendente Luis Fernando Ruggeri, l'avvocato Marco Dallavalle tutela gli interessi della famiglia, e ferì cinque clienti del Carrefour, tra cui il calciatore spagnolo Pablo Marì, difeso dal legale Francesco De Martino. "Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore, ho provato invidia, perché lui stava bene e io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre" aveva messo a verbali Tombolini, nell'interrogatorio di convalida davanti al giudice, subito dopo i fatti che ha sempre ammesso. "Se devo descrivere un ...

Il pm diPaolo Storari ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, senza attenuanti generiche e con 3 anni di misura di sicurezza a pena espiata, per Andrea Tombolini, il 46enne accusato di duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone - tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì - il 27 ottobre 2022 in un centro commerciale di Assago, alle porte di. Si ...