(Di lunedì 18 settembre 2023) Erano passate da poco le 4 quando il ragazzo, appena uscito da una discoteca in compagnia di un gruppo di amici , si è attardato e ha attraversato viale Jenner per cercare di raggiungerli, all'altezza ...

Erano passate da poco le 4 quando il ragazzo, appena uscito da una discoteca in compagnia di un gruppo di amici , si è attardato e ha attraversato viale Jenner per cercare di raggiungerli, all'altezza ...... con il decesso del bimbo di 18 mesi schiacciato dall'auto di un parente a Portogruaro (VE) e l'ultimo episodio di domenica 17 acon unucciso da un "pirata" della strada, che non si è ...Un ragazzino di 13 anni a Roma , un: due vittime di un sabato sera tragico sulle strade d'Italia che va ad allungare la lista dei decessi per incidente . In entrambi i casi, su cui indagano i vigili delle rispettive ...

Milano, 28enne investito e ucciso da un'auto pirata | Il guidatore si costituisce: "Scappato per paura" TGCOM

Milano, 28enne investito e ucciso fuori da un locale. Pirata della strada si costituisce Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...A Milano un 28enne è morto, investito da un'auto pirata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 04:00 in viale Jenner. La vittima è Vassil Facchetti, italiano nato a Ruse (Bulgaria) e residente a Settimo ...