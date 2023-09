Milan | Tomori | ‘Tonali? In campo non c’è spazio per l’amicizia Ibrahimovic ci dà fiducia’

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, meglio noto come Fikayo Tomori (Calgary, 19 dicembre 1997), è un calciatore inglese con cittadinanza canadese di origini nigeriane, difensore del Milan e della nazionale inglese.

: 'Per Leao la stagione della svolta'Anche Fikayoha parlato del derby perso contro l'Inter. Un derby che il difensore inglese non ha potuto giocare per squalifica: Fikayo(...La Rosa del- Anno 2023 - 2024 PORTIERI : MIKE MAIGNAN, MARCO SPORTIELLO, ANTONIO MIRANTE, ... THEO HERNANDEZ, PIERRE KALULU, SIMON KJAER, MARCO PELLEGRINO, MALICK THIAW, FIKAYO...

MILAN, TOMORI: "DELUSO PER NON AVER POTUTO AIUTARE I COMPAGNI NEL DERBY"

"Sono deluso per non aver potuto aiutare i compagni in campo. Guardare la partita dalla tv e' dura, non puoi aiutare la squadra. Domani ci sono ...L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia del debutto in Champions League: "Sarà molto emozionante riabbracciate Tonali" ...