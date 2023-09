Milan | Tomori | «Il derby non è stato facile | sul ritorno di Ibra…»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Fikayo, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle Fikayo, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Newcastle. PAROLE – «? Sono dispiaciuto che non potevo aiutare i miei compagni, guardare la partita dalla tv è difficile, domani ci sarò e cerchiamo di vincere domani. Ibra presente all’allenamento? Èbello rivederlo, ci dà fiducia ci rispetta è sempre un piacere rivederlo». CONTINUA SUNEWS24

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, meglio noto come Fikayo Tomori (Calgary, 19 dicembre 1997), è un calciatore inglese con cittadinanza canadese di origini nigeriane, difensore del Milan e della nazionale inglese.

