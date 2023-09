Milan | Pioli prepara due sorprese per il Newcastle | Pobega titolare | Chukwueze…

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilsta per iniziare un tour de force che lo vedrà impegnato in 6 partite determinanti, tra campionato e Champions League, in 18...

Curiosità: Stefano Pioli (Castelleone, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan.

Dall'Inter, brillante in campionato e attesa dalla Real Sociedad in Champions, alle difficoltà deldi, travolto nel derby. Dalla Juve che si candida al ruolo di rivale dei nerazzurri per ...... e in debito perchè sono l'allenatore che ha perso più derby nell'ultimo anno, ma daremo il massimo", ha sottolineato ancora. Il, ha garantito il tecnico, ha già voltato pagina. "Ora ...

Milan, rivolta contro Pioli: "Due domande se le deve fare", un comunicato durissimo Liberoquotidiano.it

Dopo la pesante sconfitta di sabato sera contro l'Inter nel derby di Milano, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato poco fa nella consueta conferenza… Leggi ...Il tecnico del Milan contestato per le parole dopo il ko con l'Inter non torna indietro ma precisa: "Se potessi andare da ogni singolo tifoso a dirglielo, lo farei. Comunque nei rapporti d’amore e d’a ...