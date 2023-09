Milan | Pioli e il progetto non si discutono Ma contro il Newcastle …

(Di lunedì 18 settembre 2023) Stefano, allenatore del, saldo in panchina nonostante la manita nel derby. Domani a 'San Siro' arriverà ilin Champions

: non è solo colpa di.'Estasi Mou', il Corriere dello Sport esalta la roboante vittoria della Roma sull'Empoli. Dybala e Lukaku: musica da artisti. FestaRossa: a Singapore la Ferrari vince ...2 Stefanonon intende cambiare molto nell'undici titolare che affronterà il Newcastle a San Siro nella prima giornata di Champions League. Un'idea sarebbe quella di concedere un'occasione dal 1' a Samuel ...Nerazzurri davanti, bianconeri subito dietro: si rinnova il duello che negli ultimi anni ha prodotto polemiche, gol indimenticabili e assegnato trofei., le colpe e gli alibi di. Napoli e Lazio, campanello d'allarme. La Ferrari regala una gioia, finalmente! Davis, l'Italia c'è: a Malaga con l'obiettivo di stupire. Il commento del ...

Il day after di Pioli: video, niente discorsi e la visita di Moncada La Gazzetta dello Sport

Il derby perso, l'ennesimo derby perso, e questa volta persino con un risultato sgradevole come un 5-1 che segna una delle pagine più nere di questa stracittadina per i colori rossoneri sta scuotendo ...Parlerà quest’oggi in conferenza stampa Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Newcastle, gara che i rossoneri reputano fondamentale dopo il crollo avuto con l’Inter. Il tecnico rossonero ...