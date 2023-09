Milan | Pioli cambia in vista della Champions League

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilprepara il debutto incontro il Newcastle:starebbe pensando ad alcuni cambi di formazione Prima partita didomani a San Siro: ilsi prepara ad affrontare il Newcastle di Sandro Tonali, che sarà solo spettatore di questo match. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport,è proiettato verso un cambio nella fase offensiva: fuori Pulisic e dentro Chukwueze, per la sua prima partita da titolare con la maglia rossonera. Torna in difesa Tomori, squalificato per il derby. Dubbio anche a centrocampo: ad ora è favorito Reijnders, ma non può essere esclusa la possibilità che possa partire titolare Tommaso Pobega. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Cancellare subito il derby partendo con il piede giusto in Champions League. Questo è il messaggio che Pioli, e il Milan, vogliono mandare a tutti, in Serie A e in Europa. Certo la botta della sfida ... Le reazioni dell'esterno d'attacco portoghese sono l'emblema di quello che (non) è stata la partita del Milan contro l'Inter ...