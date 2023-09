Milan | operazione per Caldara | ecco il comunicato ufficiale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mattia, difensore centrale del, si è operato oggi causa infortunio alla caviglia destra.ilrossonero Mattia, difensore centrale del, si è operato oggi causa infortunio alla caviglia destra.ilrossonero. PAROLE – «ACcomunica che il giocatore Mattiaè stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi».

Mattia Caldara, difensore centrale del, si è operato oggi causa infortunio alla caviglia destra. Ecco il comunicato rossonero Mattia Caldara, difensore centrale del, si è operato oggi causa infortunio alla caviglia destra. Ecco il comunicato rossonero. PAROLE - "ACcomunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra ...

Il Milan ha comunicato che l'operazione di Mattia Caldara alla caviglia destra è perfettamente riuscita ed ha stimato i tempi di recupero ...