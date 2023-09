Milan-Newcastle | Ibrahimovic a Milanello per debutto Champions

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) – Zlatantorna aello. Visita a sorpresa dell’ex attaccante rossonero dopo il derby perso 5-1 contro l’Inter e alla vigilia deldelinLeague contro il. Lo svedese si è presentato per risollevare il morale dei suoi ex compagni, infondere fiducia e assistere alla seduta mattutina di allenamento. “Zlatan è venuto da amico, quello che potrebbe accadere in futuro non lo so. Si sta godendo la famiglia, ha appena smesso che l’ha visto impegnato dentro al 110%, quindi adesso sta cercando di capire cosa fare nel futuro. Qualunque cosa farà avrà successo perché è di un’intelligenza sopra la norma”, dice l’allenatore delStefano Pioli a Sky Sport. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

...potrebbe cambiare qualche pedina in vista della sfida contro ildi San Siro per domani Stefano Pioli potrebbe cambiare qualche pedina del suoin vista della sfida contro il...Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il, si rivolge anche ai tifosi rossoneri confessando il momento di difficoltà all'indomani del derby ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Newcastle: Reijnders verso la panchina, Pobega titolare Milan News

Intervenuto a Milan Tv alla vigilia di Milan-Newcastle, Stefano Pioli ha dichiarato: DERBY – «Arriviamo da una delusione non forte, di più, e l’abbiamo sentita tutta. Per fortuna torniamo a giocare su ...Il Milan deve svoltare dopo la batosta presa nel derby di Milano. Arriva subito una partita importante come quella con il Newcastle, esordio nella Champions League 2023-2024. Stefano Pioli ha parlato ...