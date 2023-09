Milan | mossa a sorpresa in mediana per Pioli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Stefanopotrebbe cambiare qualche pedina in vista della sfida contro il Newcastle di San Siro per domani Stefanopotrebbe cambiare qualche pedina del suoin vista della sfida contro il Newcastle di San Siro per domani. Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe giocare Pobega al posto di Reijnders in mezzo al campo. Con Chukwueze esterno d’attacco e il rientro di Tomori in difesa.

Curiosità: La mossa del cavallo è un romanzo poliziesco di Andrea Camilleri pubblicato nel 1999, ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto a Barrafranca (Enna) nel XIX secolo.

Stefano Pioli potrebbe cambiare qualche pedina in vista della sfida contro il Newcastle di San Siro per domani Stefano Pioli potrebbe cambiare qualche pedina del suoin vista della sfida contro il Newcastle di San Siro per domani. Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe giocare Pobega al posto di Reijnders in mezzo al ...... non si sa se la sua visita posse programmata o se sia statadalle preoccupazioni in vista della Champions Db Napoli 06/03/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Daniele ...

Milan, Marchegiani: "La mossa di Pioli con Calabria in mezzo non mi convince" Sky Sport

Gazzetta - Champions, Pioli studia la mossa Chukwueze per far ripartire il Milan Milan News

Milan, la decisione di Stefano Pioli dopo il Derby contro l'Inter ha spiazzato tutti: succederà a breve. Scopriamo di cosa si tratta.Ex Milan, Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid, potrebbe scegliere il Marocco come Nazionale: il piano di Regragui Walid Regragui è a Madrid. Il ct della nazionale marocchina si trovava ieri sera ...