Milan | lungo stop per Caldara | il difensore operato alla caviglia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilnon potrà contare su Mattiapertempo. L’ex centrale dell’Atalanta, che non è riuscito a trovare una squadra che puntasse su di lui dopo l’esperienza allo Spezia lo scorso anno, dovrà rimanere fermo ai box per l’ennesimo infortunio della sua carriera. Infatti, ilfa sapere che Mattiaè stato “oggidestra dal dottor Giacomo Zanonpresenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi“. SportFace.