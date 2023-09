Milan | Leao stizzito durante il derby E Stramaccioni solleva dei dubbi …

Commenta per primo Il derby, vinto dall'Inter 5 - 1 sul, continua a tenere banco. A Dazn , l'ex allenatore nerazzurro, Andrea Stramaccioni , ha commentato il comportamento di Rafael, che è stato visto sbracciarsi e sbuffare in maniera evidente ...SENZA LOGICA - 'Ilera una squadra che aveva undici giocatori sparpagliati sul campo, senza logica e senza organizzazione. Si sperava nello spunto di, nella corsa di Hernandez, nel colpo ...La scorsa stagione è stata magica, l'inizio di questa un po' meno incisiva, con qualche sbavatura come quella sul gol diche avrebbero potuto rimettere in partita ilnel derby. Non è ...

Sacchi: "Milan presuntuoso e confuso, sperava solo nel guizzo di Leao" La Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha analizzato Inter-Milan esponendo delle critiche nei confronti della squadra rossonera, incluso l'allenatore Stefano Pioli.Le reazioni dell’esterno d’attacco portoghese sono l’emblema di quello che (non) è stata la partita del Milan contro l’Inter ...