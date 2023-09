Milan | Curva Sud contro Pioli | ' I derby si preparano diversamente'

MILANO - Un ko così pesante nel derby non poteva che creare degli strascichi nei giorni successivi. Il 5 - 1 con il quale ilè uscito sconfitto nell'ultimo match contro l'Inter ha generato un grande malumore nell'ambiente, con Stefano Pioli considerato come responsabile principale della débacle ...Scegliere Pisa - Bari ine non il derby di Milano in tribuna super wow. Difficile da spiegare. L'Inter massacra il. Straordinario il commentatore Rai Francesco Repice che mi riporta all'...Ciò che però lacontesta all'allenatore (dopo un normale sfottò nei confronti dei tifosi ... invocando anche l'intervento del club: 'A te caro, non è questione di perdere derby ma il come ...

Coreografie derby Inter-Milan, gli sfottò delle Curve: cosa c'è scritto sugli striscioni IL GIORNO

Inter Milan: il duro comunicato della Curva Sud dopo la sconfitta Milan News 24

Per il Milan si tratta del quinto Derby perso nel 2023, compresi i quattro della scorsa stagione, tra campionato, Champions League e Supercoppa. Sulla sconfitta si è espresso anche Luca Lucci. Su ...Milan, il comunicato della Curva Sud Subito dopo la stracittadina, sui social molti tifosi rossoneri hanno iniziato a diffondere l'hashtag #PioliOut. E anche il gruppo ultras dei Banditi Curva Sud, ha ...