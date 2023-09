Migranti | Urso | Vanno gestiti flussi regolari e contrastata immigrazione clandestina

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Agenzia Vista) Trento, 18 settembre 2023 L'Italia deve contestualmente 'gestire idell', considerando anche le esigenze di manodopera delle imprese e 'contrastare l'gestita da trafficanti di mortè. Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo all'assemblea di Confindustria Trento. Fonte video: Confindustria Trento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Curiosità: Il governo Meloni è il sessantottesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIX legislatura, in carica dal 22 ottobre 2022. È sostenuto dai partiti componenti la coalizione di centro-destra, dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022.

Ribadendo l'importanza di puntare su 'un grande piano Mattei per l'Africa, insieme all'Ue',ha specificato che dobbiamo 'contribuire alla crescita di quei paesi (africani), che vuol dire fare ...... i centri di permanenza in attesa di rimpatrio, in sintonia con gli intendimenti Ue che ieri sono stati ribaditi a Lampedusa da Ursula von del Leyen', ha continuato, sottolineando che 'l'Italia ...

