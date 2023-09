Migranti | Tajani | ' soluzioni | non fare a gara a chi la spara più grossa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Le Pen cresce, Salvini non lo so. Ma è miope vederla in chiave interna. Dobbiamo trovare, nonin campagna elettorale a chi lapiù". Risponde così, al Corriere della Sera, sul tema dei, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, in volo verso New york per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Salvini? lo mi chiamoe rispondo per me - aggiunge - Dico le stesse cose da 10 anni, da che ero commissario Ue e parlavo di un piano per l'Africa. Si potrebbe chiedere all'Onu di creare dei centri di contenimento lungo le rotte dei, come quelli dell'Unhcr in Niger ma più grandi. La pressione è enorme. Il fenomeno va visto nel ...