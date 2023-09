Migranti | Tajani | Situazione esplosiva? No | è già esplosa - Piano per l' Africa | niente sparate elettorali

Da New York, il ministro degli Esteri Antonio- rispondendo alla stampa italiana ad una ... Anche la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola sottolinea che sui"ora dobbiamo passare ...Leggi Anche: 'Porterò il tema all'attenzione dell'Onu' 'La diplomazia non ha fallito' 'Senza la diplomazia a quest'ora invece di 10milane arriverebbero 50mila. I numeri sono altissimi, ...Il ministro degli Esteri Antonio, giunto a New York per l'apertura della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proporrà soluzioni concrete all'emergenza dei. Tra le risoluzioni nell'agenda del ministro c'è la ...

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Le Pen cresce, Salvini non lo so. Ma è miope vederla in chiave interna. Dobbiamo trovare soluzioni, non fare a gara in campagna elettorale a chi la spara più grossa". Risp ...Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, affrontando il tema dell’emergenza migranti ribadisce che “Si potrebbe chiedere all’Onu di creare dei centri di contenim ...