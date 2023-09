Migranti | Tajani | ' polveriera Africa è già esplosa'

(Di lunedì 18 settembre 2023) New York, 18 set. (Adnkronos) - "La situazione nellanon è esplosiva, è già. E' in atto uno spostamento di milioni e milioni di persone e non ci sono muri che tengono: guardate alla storia delle invasioni barbariche, non vennero fermate dall'esercito romano", seppur si trattasse dell'"esercito più forte della storia militare". Lo dice il ministro degli Affari esteri Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti al suo arrivo al consolato italiano di New York, alla vigilia dell'Assemblea generale dell'Onu. Presente anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "interpreto la sua presenza stasera - ha dettoal riguardo - come un segnale di vicinanza all'Italia rispetto a un problema in cui l'Italia non può essere lasciata sola, ma che non può essere ...

"Forza Italia e il Governo hanno sempre sottolineato che il problema dei migranti va affrontato non da un singolo Paese ma da tutta l'Europa e, come sostiene giustamente, anche dall'Onu e dai playmaker internazionali come gli Usa. Purtroppo, i problemi del ...Per dare risposte "efficaci" all'emergenza, la linea che l'Italia porterà all'Assemblea generale, è indispensabile il coinvolgimento delle Nazioni Unite.Ed ha ragione anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, quando sostiene che la crisi ... partecipando alla redistribuzione dei migranti e impegnandosi all'interno dell'Unione per sostenere le ...

New York, 18 set. (Adnkronos) - "L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa. Se non troviamo soluzioni con ...