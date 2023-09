Migranti | Tajani | Accordo con Tunisia firmato da Commissione Ue | va rispettato

Curiosità: Antonio Tajani (Roma, 4 agosto 1953) è un politico e giornalista italiano, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni a partire dal 22 ottobre 2022.

"Sul tema immigrazione - ha aggiunto- siamo stati i primi a sollevare la questione Tunisia e mi auguro che il memorandom che è stato firmato dalla Commissione europea e il Consiglio europeo ...... ospite di Salvini: "Le Pen non era in Cdm questa mattina" a definire la nuova stretta sui, dice piccatoai giornalisti che lo incalzano, "non è certo lei che decide quel che fa l'...

Migranti, Tajani: “La situazione ormai non è più esplosiva, è esplosa” Milano Finanza

Roma, 18 settembre 2023 – “La situazione non è esplosiva, è già esplosa”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani sulla crisi-migranti. Non solo a Lampedusa, come dimostra quello che sta ...Realizzazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e modifica del termine di trattenimento di chi entra illegalmente in Italia, ...