Migranti | Schlein | “Meloni campionessa mondiale di boomerang”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 settembre 2023) “La presidente del consiglio, che professava l’uscita dall’euro, il blocco navale e il taglio delle accise sulla benzina, la difesa dei lavoratori, tanto per citarne alcuni, si è dimostratadiche poi tornano addosso al Paese”. Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly, rispondendo alle parole sulla questionepronunciate dalla premierdurante in Consiglio dei ministri di oggi. “Si ricordi – ha aggiunto la leader del Partito democratico – che al governo c’è lei e si impegni a gestire il fenomeno migratorio anziché attaccare l’opposizione, perché a Lampedusa dei suoi slogan traditi non se ne fanno nulla e hanno bisogno di fatti”. “mi accusa di fare propaganda – ha detto ancora-, ma il ...