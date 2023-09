Migranti | Schlein | ' da Pd proposte | ci confronteremo con governo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non abbiamo delle politiche migratorie. Oggi il Pd ha presentato dellein 7 punti. Intanto Va superata l'ipocrisia del regolamento di Dublino: 5 paesi europei su 27 hanno affrontato l'85% delle richieste d'asilo in Ue e una di queste è l'Italia. E poi canali d'ingresso legali e ho molto apprezzato del presidente Mattarella" sui canali d'ingresso legali "come alternativa" a quelle illegali degli scafisti. Così Ellyall'assemblea di Confindustria Trento. E poi il superamento della Bossi-Fini: "Difficile che assumere qualcuno che neanche si conosce... Per noi la regolarità degli accessi e la redistribuzione nei paesi europei per noi soni le priorità" insieme a rafforzare la cooperazione "su questo cicon il".