“Migranti? Pensano ci sia lo Ius Soli Ecco perché partono”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il boom dei flussi migratori verso l’Italia ha una caratteristica particolare. Lo spiega Francesco d’Arca, responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, al Corriere: “Prima arrivavano solo uomini. Ora un terzo sono donne, in gran parte in gravidanza pretermine:convinte che ci sia lo ius. Queste ragazze, tra cui molte bambine, sono state spesso violentate”. La dichiarazione del medico è inequivocabile: lo iusincentiva le partenze. Se la legge fosse varata, i trafficanti di esseri umani avrebbero tutto l’interesse a reclutare una folta clientela di donne incinte, convincendole ancor più che i figli saranno automaticamente cittadini italiani. Tutto questo, infatti, accade già adesso, nonostante sia in vigore lo ius sanguinis. Gli scafisti giocano sulla sofferenza dei: diffondono ...