Migranti nei centri «sorvegliati» fino a 18 mesi | l’ok del Cdm Meloni | «Sinistra italiana e Ue vuole immigrazione ineluttabile»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le persone che entrano in Italia in maniera irregolare potranno essere trattenutea 18neidi accoglienza. Questa la principale novità prevista dalle nuove misure anti-approvate nel Consiglio dei ministri di oggi, 18 settembre, all’indomani della visita congiunta della premier Giorgiae della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen all’isola di Lampedusa.ha spiegato in che modo è possibile raggiungere i tempi previsti: Si tratta del limite massimo consentito dalle attuali normative europee: 6, prorogabili per ulteriori 12, per un totale di 18. «Quindi tutto il tempo necessario, non solo per fare gli accertamenti dovuti, ma anche per procedere con il rimpatrio di chi non ha ...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

