Migranti | Mattarella | «Dal loro inserimento a scuola dipende il futuro dell’Italia Aumentare gli stipendi agli insegnanti» – Il video

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato oggi presso l’istituto Saffi-Alberti di Forlì, una delle città più colpite dalle alluvioni di maggio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico. Un’occasione che, ha dichiarato, «da sempre costituisce un’opportunità, una forte ragione di impegno comune, un motivo di speranza». Soprattutto in Romagna, nonostante i danni provocati dalle alluvioni: la riapertura regolare degli istituti, secondo, è «segno, forte e concreto, di tenacia e di resistenza». La, ha aggiunto, è d’altronde «la prima e la più importante risposta al degrado. La buonaè lo strumento più efficace e prezioso di cui la Repubblica dispone per creare e diffondere tra giovani generazioni una cultura della legalità, della convivenza, del rispetto». A tal ...