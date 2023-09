Migranti | Mattarella | “Da loro inserimento scolastico dipende futuro Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Possono costituire un grande potenziale per il Paese" “Va considerato con attenzione che le nostre classi sono frequentate da circa 800 mila studenti,o figli distranieri. Un decimo degli iscritti nei nostri istituti. Si tratta di un impegno educativo imponente. Studiano dani, apprendono la nostra cultura e i nostri valori, e possono costituire un grande potenziale per il Paese. Dalpositivopuòre parte importante deldell’”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’inaugurazione dell’annoall’Istituto ‘Saffi-Alberti’ di Forlì. “Tuttavia – ha proseguito il Capo dello Stato – la peculiarità della ...