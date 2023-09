Migranti | Manhattan come Lampedusa | assediata dagli arrivi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Roosevelt Hotel, per anni iconico quattro stelle di, oggi ridotto a 'shelter' per tante persone alla ricerca del sogno americano Migliaia di persone, ognuna con la sua storia, ammassate in condizioni spesso al limite. New York e, la prima una metropoli che si affaccia sull’Atlantico a ‘rischio distruzione’dice il sindaco Eric Adams, la seconda un’isola turistica nel cuore del Mediterraneo. Due mondi apparentemente lontanissimi, ma uniti da quella che è oggi una vera e propria emergenza mondiale, con le loro ‘città dei’ che ne feriscono l’anima. Da una parte il Roosevelt Hotel, per anni iconico quattro stelle di, oggi malinconicamente ridotto a ‘shelter’ per tante persone alla ricerca del sogno americano che ne assediano le eleganti stanze, un tempo ...

Curiosità: Brooklyn, il cui territorio corrisponde a quello della contea di Kings, è il più popoloso dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York. Con una popolazione di circa 2.648.403 abitanti nel 2020 è la contea più popolosa dello stato, la seconda contea più densamente popolata degli interi Stati Uniti d'America (dietro a New York County, comprendente Manhattan).

... con le loro 'città dei' che ne feriscono l'anima. Da una parte il Roosevelt Hotel, per anni iconico quattro stelle di, oggi malinconicamente ridotto a 'shelter' per tante persone ......rete ampia di organizzazioni non profit e gruppi di aiuto si è sviluppata per aiutare i... organizza incontri ogni venerdì in una chiesa nel centro di, dove si ritrovano volontari, ...

(Adnkronos) – Migliaia di persone, ognuna con la sua storia, ammassate in condizioni spesso al limite. New York e Lampedusa, la prima una metropoli che si affaccia sull’Atlantico a ‘rischio distruzion ...Ieri sera è arrivato anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che al Consolato generale di New York, insieme alla presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, ha parlato della crisi ...