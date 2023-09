Migranti | Lollobrigida | Per garantire la legalità va contrastata l' immigrazione irregolare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 18 settembre 2023 “Abbiamo riorganizzato le quote di ingresso regolare, lavorando sull'ampliamento dei flussi d'ingresso, e siamo stati in grado di pianificare su base triennale, rispetto alle esigenze che escono dal nostro modello di sviluppo e di forza lavoro in alcuni settori come agricoltura, edilizia, trasporti, e i servizi. Tutti settori che richiedono forza lavoro che sia regolare e legale. Noi vogliamo un'regolare e legale". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, in un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca di Bruxelles. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev