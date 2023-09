Migranti Lampedusa | Elon Musk attacca George Soros | “Vuole distruggere l’Occidente”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il proprietario di X contro il filantropo americano, accusando la fondazione del filantropo americano di “volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale”. Il commento del magnate, numero 1 di X, appare in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di, in cui si parla di “invasione guidata da”.viene spesso preso di mira nell’ambito di teorie complottiste antisemite per il suo sostegno ad organizzazioni della società civile di vari paesi.è stato accusato da più parti di permettere la diffusione dell’antisemitismo su X, accuse che il miliardario ha sempre respinto, arrivando a ...

Curiosità: Lampedusa (Lampidusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia.

... girato per caso dalla troupe di Local Team davanti all'hotspot di, durante una diretta, ...di Contrada Imbriacola - Quella mattina era in corso l'ennesimo trasferimento disul ..."Impostare ora Piano Marshall per Africa". 'Bene la presenza di Von Der Leyen e a Meloni aieri: finalmente il temae' al centro dell'agenda europea, come l'Italia chiede da anni. Le parole della Presidente della Commissione vanno nella giusta direzione: ora urgentemente ...

Lampedusa, capo protesta: "No a un centro rimpatrio migranti” Adnkronos

