(Di lunedì 18 settembre 2023) su Tg. La7.it - Appena sbarcati idovranno essere trasferiti in strutture dove saranno trattenuti fino a 18 mesi per l'identificazione. Strutture che saranno ...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

Un'altra stretta suiè prevista nel prossimo Cdm: al centro falsi minorenni e canali ... perché "perfettamente incon quel cambio di paradigma che questo Governo ha sostenuto fin dal suo ...In apertura del Cdm nel quale è stato varato l'allungamento dei tempi di alloggio deie ... davanti ai ministri, un attacco a Schlein: "È sempre stata indifendibile laitaliana di ...

Migranti, nuovi Cpr e "trattenimento" di 18 mesi. Meloni: sinistra Ue rema contro Avvenire

Migranti, la linea dura del governo. Ecco i nuovi provvedimenti TGLA7

Solidarietà nel controllo ma non nell’accoglienza, è questa in sostanza la linea dettata da Parigi e anticipata ai microfoni di Europe 1, radioemittente d’oltralpe, dal ministro dell’Interno francese ...Appena sbarcati i migranti dovranno essere trasferiti in strutture dove saranno trattenuti fino a 18 mesi per l'identificazione. Strutture che saranno realizzate lontano da centri abitati, in località ...