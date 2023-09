Migranti | il governo approva le misure | nuovi Cpr e trattenimento fino a 18 mesi Meloni | “Nuovi interventi la prossima settimana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo gli annunci degli scorsi giorni della premier Giorgia, il Consiglio dei ministri ha varato il pacchetto disui. Come previsto, pertanto, ilmodifica il termine massimo dinei Centri di permanenza per i rimpatri: 6, prorogabili per ulteriori 12, per un totale di 18. Attualmente il termine era di 90 giorni, prorogabili per altri 45. In più la Difesa e il Genio militare affiancheranno il Viminale per la realizzazione diCpr, che vengono considerate strutture di interesse anche per la sicurezza nazionale. I due provvedimenti sono inseriti nel decreto Sud. Novità che sembrano più fumo negli occhi che reali soluzioni, come già spiegato dal fattoquotidiano.it: sia per il numero ...