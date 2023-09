Matteo Piantedosi (Napoli, 20 aprile 1963) è un prefetto, funzionario e politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'interno nel governo Meloni.

18 set 14:53 Meloni in: "Suiil centrodestra ha visione comune" 'Desidero esprimere grande soddisfazione per la compattezza e per il grande lavoro di squadra di tutto il governo per far ...A ventiquattr'ore dalla visita a Lampedusa insieme conUrsula von der Leyen la premier annuncia: "Domani il mandato alla Difesa di realizzare le strutture ...

Migranti, il Cdm approva nuove misure: fino a 18 mesi il trattenimento per il rimpatrio TGCOM

Migranti, l’altolà di Meloni nel Cdm: “Decidiamo noi chi entra, non i trafficanti di esseri umani”. Fino a 18… La Stampa

Così la premier Giorgia Meloni in Cdm. «Decidiamo noi chi entra in Europa ... Il caos sbarchi sortisce il primo effetto. Una delle misure sui migranti varate dal Consiglio dei ministri è la seguente: ...Il Consiglio dei ministri da poco terminato a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha dato via libera alle nuove misure in materia di sicurezza stradale ...