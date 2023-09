Migranti | direttore Poliambulatorio Lampedusa | ' no allarmi malattie infettive' **

(Di lunedì 18 settembre 2023), 17 set. (Adnkronos) - "La situazione sanitaria aè sotto controllo", "non c'è alcun allarmesull'isola". A dirlo all'Adnkronos è ildeldiFrancesco D'Arca che rassicura così la popolazione. Nelle ultime ore alcuni isolani si sono detti preoccupati per la possibilità che sull'isola fossero sbarcati dei migranti affetti dal colera. "E' un problema che effettivamente c'è in Libia dopo le inondazioni recenti - dice ancora D'Arca - perché le fossi comuni hanno fatto emergere dei focolai di epidemia di colera. Naturalmente, trattandosi di una zona da cui provengono gran parte dei migranti che poi approdano su, si è determinato un alert su questa possibile situazione, Ma ...

Curiosità: Per letteratura migrante si intende tutta quella scritta da immigrati. Solitamente, gli autori di questo tipo di letteratura descrivono in prima persona le loro migrazioni e le impressioni che hanno avuto rifugiandosi in terra straniera, in contesti molto differenti da quelli della loro terra natale.

In tal proposito si è espresso Massimo Andreoni,scientifico della Società italiana di ... Attualità Caos a Porto Empedocle:in fuga alla ricerca disperata di cib[...] Nella notte ...... di sanità, di lavoro dietc' e si lanciassero uno, due, tre messaggi tanto stentorei ... Elenchiamo alcuni di questi problemi: a) L'aziendalizzazione , con la figura principe del...

Ultimo'ora: **Migranti: direttore Poliambulatorio Lampedusa, 'no ... La Svolta

Migranti, il Cdm vara le misure: fino a 18 mesi il trattenimento per il ... Agenzia ANSA

La Fondazione Cesvi parla di 300 mila persone colpite in Marocco e quasi 900 mila in Libia. Nessuna notizia dei 600 mila migranti presenti sul territorio libico ...Lanciati nel 2015, ma disattesi quasi del tutto. L'Assemblea generale dell'Onu, al via a Ny, prova l'estremo rilancio del piano: povertà estrema, fame, crisi ...