Migranti | Der Spiegel attacca Meloni | ' La sua retorica ha fallito drammaticamente'

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tante parole in libertà quando era all'opposizione e poi il fallimento delle sue politiche che sono rimaste ferme alla xenofobia e al finanziamento dei tiranni senza combinare nulla di buono se non ...

Curiosità: La crisi europea dei migranti è una crisi migratoria che ha avuto inizio intorno al 2013, quando un numero sempre crescente di rifugiati e di migranti ha cominciato a spostarsi da altri continenti extra-europei verso l'Unione europea per richiedere asilo, viaggiando attraverso il Mar Mediterraneo, oppure attraverso la Turchia e l'Europa sudorientale. Le espressioni "crisi europea dei migranti" e "crisi europea dei rifugiati" hanno cominciato ad essere diffusamente utilizzate dal mese di aprile del 2015 da parte del mondo giornalistico e nell'opinione pubblica, quando nel Mediterraneo centro-meridionale affondarono cinque imbarcazioni che trasportavano quasi 2 000 migranti, con un numero di morti stimato a più di 1 200 persone.

...segue una settimana di sbarchi incessanti a Lampedusa che hanno fatto salire il numero dei... insieme alla premier Giorgia Meloni, anche la presidente della Commissione europea Ursula von...Dopo aver portato Ursula VonLeyen a Lampedusa, la premier Giorgia Meloni porterà idealmente Lampedusa a New York, alla ... Meloni batterà infatti anche sull'emergenza, perché l'Italia non ...

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 RaiNews

Migranti, von der Leyen a Lampedusa: il piano dell'Ue in 10 punti TGCOM

Caos con il centro di prima accoglienza stracolmo. Poi arrivano i bus per i trasferimenti verso in Nord. Ma il meccanismo è precario, in balia di qualunque errore di sistema ...Rimane l'emergenza nella gestione dell'hotspot a Lampedusa ed è caos a Porto Empedocle, dove almeno 100 migranti sono fuggiti da ...