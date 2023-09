Migranti | dagli arrivi legali ai rimpatri veloci | il piano della Ue in 10 punti per contrastare l' emergenza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nel decalogo messo in campo da Ursula von der Leyen ci sono promesse già fatte, iniziative esistenti ma da rafforzare, e scommesse future il cui successo dipende in parte dall?esecutivo...

...la lotta ai trafficanti di uomini - Intensificazione del controllo aereo e marittimo nel Mediterraneo con Frontex - Verranno rimosse e distrutte le imbarcazioni usatescafisti e dai- ...anni Ottanta i servili governi italiani accettarono che l'esercito americano istallasse i ... Mentre il Governo Meloni non riesce a far fronte agli sbarchi di migliaia dia Lampedusa ...'Il Governo sopraffattosbarchi si sta pericolosamente spaccando. Da una parte Meloni, che ieri urlava all'Europa 'è finita la pacchia', e oggi è costretta a implorare l'aiuto dell'Ue e a supplicare la Presidente Von ...

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 - Aggiornamento del 17 Settembre delle ore 12:39 RaiNews

Migranti, Meloni da Orban. A Lampedusa tensioni per 7mila arrivi Il Sole 24 ORE

Nel decalogo messo in campo da Ursula von der Leyen ci sono promesse già fatte, iniziative esistenti ma da rafforzare, e scommesse future il cui successo dipende in parte ...E l’estensione da 12 a 18 mesi della permanenza massima al loro interno per i migranti irregolari ... ha confidato i suoi timori sul Falcon diretto sull’isola sommersa dagli sbarchi. Sono diverse le ...