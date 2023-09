Migranti | crisi di nervi del Pd e dei 5Stelle Ora Schlein fa la vittima | “La Meloni mi attacca”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Aria fritta, stato confusionale, campione di boomerang. Secondo un copione ben collaudato le opposizioni si ricompattano nella gara a chi la spara più grossa contro il governo. Impegnato con l’escalation migratoria che in queste ore ha segnato un punto di non ritorno. Neppure di fronte alle immagini di Lampedusa la sinistra italiana riesce a fare fronte comune nel nome degli interessi nazionali.: “governi e lasci stare l’opposizione” “governi invece dire l’opposizione”, dice Ellyche si atteggia a, “a Lampedusa dei suoi slogan traditi non se ne fanno nulla e hanno bisogno di fatti. La presidente del Consiglio, che professava l’uscita dall’euro, il blocco navale e il taglio delle accise sulla benzina, la difesa dei ...

Curiosità: La crisi europea dei migranti è una crisi migratoria che ha avuto inizio intorno al 2013, quando un numero sempre crescente di rifugiati e di migranti ha cominciato a spostarsi da altri continenti extra-europei verso l'Unione europea per richiedere asilo, viaggiando attraverso il Mar Mediterraneo, oppure attraverso la Turchia e l'Europa sudorientale. Le espressioni "crisi europea dei migranti" e "crisi europea dei rifugiati" hanno cominciato ad essere diffusamente utilizzate dal mese di aprile del 2015 da parte del mondo giornalistico e nell'opinione pubblica, quando nel Mediterraneo centro-meridionale affondarono cinque imbarcazioni che trasportavano quasi 2 000 migranti, con un numero di morti stimato a più di 1 200 persone.

...distruggerà New York City - ha affermato - Non stiamo ricevendo alcun sostegno su questa... "Servono strumenti più efficaci di rimpatrio deiillegali che vengano messi in campo dall'...

(Adnkronos) – Migliaia di persone, ognuna con la sua storia, ammassate in condizioni spesso al limite. New York e Lampedusa, la prima una metropoli che si affaccia sull’Atlantico a ‘rischio distruzion ...Papa Francesco duetta a distanza con Bill Clinton sul climate change e le crisi umanitarie in atto nel mondo che colpiscono migranti, rifugiati e bambini. «È ora di lavorare ...