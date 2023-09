(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ma ti rendi conto quanto pericoloso, immaturo eè un vicepremier che fa un post del genere sul Presidente di un grande paese europeo alleato con cui dobbiamo lavorare su tanti dossier fondamentali". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlocommentando un video di Matteoa Pontida in cui il Vicepremier attacca il Presidente francese Emmanuel. "Non sei alad ubriacarti con quattro amici e due cubiste, sei al Governo dell'Italia e i danni che fai si ripercuotono su tutti. Sei un pericoloso analfabeta istituzionale. Vai cacciato rapidamente dal Governo del paese".

Curiosità: Carlo Calenda (Roma, 9 aprile 1973) è un ex dirigente d'azienda e politico italiano, dal 13 ottobre 2022 senatore della Repubblica e dal 20 febbraio 2022 segretario di Azione, partito di cui è il principale fondatore nel 2019 e, fino alla sua elezione a segretario, il leader.

Mentre Angelo Bonelli di Verdi - Sinistra definisce 'un affronto ai diritti umani e un boomerang economico e organizzativo' la possibilità di trattenere ifino a 18 mesi. Carlo...Mentre Angelo Bonelli di Verdi - Sinistra definisce "un affronto ai diritti umani e un boomerang economico e organizzativo" la possibilità di trattenere ifino a 18 mesi. Carlo...

Migranti: Calenda, 'fuffa come reato universale scafismo, quanti ne sono stati catturati...' La Gazzetta del Mezzogiorno

**Migranti: Calenda a Salvini, ‘non sei al Papeete, attacco a Macron demenziale’** La Ragione

Home Adn Kronos Migranti, botta e risposta Elly Schlein-Giorgia Meloni: Pd presenta controproposte I socialisti europei, Joseph Borrell in Ue, il Pd in Italia. La premier Giorgia Meloni li mette in fi ...Matteo Renzi ha criticato i partiti di opposizione e anche il governo di Giorgia Meloni, “incapace e inconcludente” ...