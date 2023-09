Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa Oggi Darmanin a Roma | vedrà Piantedosi

Suibasta fare a gara a chi la spara più grossa '. Il fondatore di Forza Italia, arrivato ... Maprima incontrerò Metsola . Si sta muovendo qualcosa, anche in Europa'. E dopo queste ...Il feticcio dell'estrema destra La questione deiè il tema - feticcio dell'estrema destra europea. In Francia, nel fine settimana, l'ex candidato di estrema destra Éric Zemmour si è opposto ...sbarchi sull'isola di Lampedusa, dove in mattinata sono arrivati 33 tunisini, fra cui una donna. L'imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia costiera. Sono 1.104 ipresenti all'...

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: telefonata tra Meloni e Macron Sky Tg24

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, proseguono i trasferimenti Agenzia ANSA

Venerdì mattina c’erano ancora tremila persone, adesso sono poco meno della ... che nel 2011 venne denunciato per aver bloccato i mezzi delle forze dell’ordine che trasportavano i migranti appena ...La scorsa settimana sull’isola sono arrivati più di ottomila migranti. Giorgia Meloni ha chiesto la solidarietà degli altri paesi, ma l’estrema destra fatica a trovare una linea unica sul tema. Leggi ...