Michelle Hunziker | «Esami del sangue e poi allenamento» Quante sono le provette?

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 18 settembre 2023), ogni mattina, in un modo o nell’altro, dà sempre il buongiorno ai suoi follower ai quali è molto affezionata. La conduttrice svizzera, che conta quasi sei milioni di fan sul proprio profilo Instagram, anche oggi, lunedì 18 settembre, ha pubblicato una storia molto presto: infatti,ha sempre detto che ama svegliarsi di prima mattina per cominciare al meglio la giornata. Prima dell’, però, è andata a fare deglidi controllo. La storia Instagram di, sui social, appare sempre sorridente e gioiosa… anche quando si sottopone ad alcuni controlli medici come, ad esempio, glidel. La conduttrice svizzera ha pubblicato ...