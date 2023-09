Micaela Ramazzotti e il marito Paolo Virzì si sono lasciati? Forse non tutto è perduto | la rivelazione dell’attrice

(Di lunedì 18 settembre 2023) Cosa succede frae il? I due sioppure no? Da tempo si rincorrono diversi rumors sulla situazione sentimentalee del regista: di recente, a parlarne indirettamente, ci ha pensato proprio la protagonista di Felicità… Felicità è il nuovo film di; la pellicola la vede...

Proprio così si intitola l' opera prima da regista di, anche protagonista insieme al fratello nel film, Matteo Olivetti , e per l'appunto ai genitori, Anna Galiena e Max Tortora . ...: IL PREMIO A VENEZIA MI HA FATTO SENTIRE IMPORTANTE Su 'il Tempo' un'intervista di Giulia Bianconi ache dal 21 settembre sarà nelle sale con Felicità , il suo ...È solare, bellissima, senza un filo di trucco, sicura, senza quella incerta fragilità che è da sempre una sua caratteristica non solo di interprete. "Avevo paura nelle occasioni pubbliche in ...

Micaela Ramazzotti a Verissimo, l'attrice si racconta da Silvia Toffanin: la malattia, la separazione da Paolo ilmessaggero.it

Gli ospiti di Verissimo di sabato 16 e domenica 17 settembre Mediaset Infinity

I personaggi, la storia, il titolo, l'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti: faccia a faccia con gli attori di Felicità, al cinema dal 21 settemmbre ...In uscita al cinema il 21 settembre con 01Distribution, Felicità è l'opera prima da regista dell'attrice Micaela Ramazzotti. In anteprima esclusiva vi presentiamo una scena del film, presentato a Oriz ...