Miasmi Benevento | convocato tavolo tecnico per il 19 settembre

(Di lunedì 18 settembre 2023). Indetto unè per il 18ore 10, Parteciperanno ARPAC, ASL, ASI, Carabinieri (Forestali e Nipaaf) e Provincia.“In molti mi scrivono per segnalarmi la persistenza die odori poco gradevoli che proverrebbero dall’area di ponte Valentino”, così in una nota di ieri il sindaco diClemente Mastella, dopo le segnalazioni di. “Comprendo – aggiunge il Sindaco – le preoccupazioni dei miei concittadini e condivido pienamente l’esigenza di far luce sulle origini, le cause e le eventuali responsabilità di questo problema”. “Esercitando i doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ho informato l’Autorità giudiziaria e ...

