“Mia figlia potrebbe avere una recidiva da streptococco?”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Buongiorno, mia(10 anni) circa due settimane fa ha iniziato adun forte mal di gola, la febbre è arrivata a 39 e le tonsille dopo un paio di giorni si sono ricoperte di placche biancastre. Al terzo giorno la febbre è scesa poco sopra 37 e le placche sembravano regredire. Ha fatto un tampone ed è risultato positivo allo. Abbiamo iniziato un ciclo di 7 giorni di Amoxicillina, la gola ha continuato a migliorare e in breve tempo le tonsille si sono sgonfiate e le placche sono scomparse. La temperatura corporea è rimasta stabile su 37 per circa una settimana, adesso è sui 36.8/36.9 per tutto il giorno. Il giorno dopo aver finito i 7 giorni di antibiotico, ha iniziato aduna sorta di orticaria, iniziata dalle braccia e soprattutto sulle gambe, quasi nulla sul tronco. Ora, dopo circa tre ...

E' una canzone ottimistica: ti sentidel tuo tempo La visione è positiva, mi sento parte dellagenerazione, sono del 1996. Mi sento nel presente ma proiettata nel futuro. Il problema non ...All'indomani del trionfo al riconoscimento letterario veneziano - riporta Adnkronos - la... Io cerco lastrada fin dal primo libro che ho scritto, la strada di una saggistica narrativa in ...L'Aeronaticaha detto che il pilota era riuscito a espellersi fuori dall'aereo e subito dopo ... Il dramma vissuto in diretta nel tentativo di salvare suada una macchina che prendeva fuoco. ...

Fiorello: “Giorgia Meloni era la tata di mia figlia. Niente Barbie, la faceva giocare con il Lego” Il Fatto Quotidiano

Fiorello: «Giorgia Meloni era la tata di mia figlia. Non giocava con le Barbie, preferiva i Lego». Poi la batt ilmessaggero.it

Io sono felice di essere rimasto: è stata una scelta - le sue parole - Il rinnovo per me significa fiducia, consacrazione, crescita, tante cose: calcisticamente sono figlio di Bologna, ho trascorso ...Il 13 settembre hanno rubato a mio figlio la seconda bicicletta, quantifichiamo il danno totale a oltre € 1.500 che per la nostra famiglia sono tanti soldi, la prima l’hanno rubata qualche anno fa ...