Al parlamento europeo "abbiamo delle proposte legislative sul tavolo e stiamo lavorando tutti i giorni con la speranza che fino alle elezioni europee avremo un pacchetto di leggi che finalmente ...Poi il colloquio telefonico avuto dalla premier con la presidente dell'Eurocamera Roberta... Gli slogan nona nulla, bisogna conoscere i fatti. E i fatti ci dicono che l'Africa è una ......dazi e autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che...la sicurezza di tutti gli europei' ha detto la Presidente del Parlamento Europeo Roberta. È ...

Metsola, 'servono risposte sui migranti entro il voto Ue' Agenzia ANSA

Metsola, 'servono risposte sui migranti entro il voto Ue' Espansione TV

New York, 18 set. (Adnkronos) - "L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa. Se non troviamo soluzioni con ...Il Parlamento europeo sta lavorando per un pacchetto di leggi che affrontino i problemi e le sfide dei migranti prima delle elezioni europee. La presidente Metsola sottolinea l'importanza di passare " ...