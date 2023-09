Meteo oggi e domani | Italia divisa tra pioggia e anticiclone africano

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) I temporali saranno ancora protagonisti su molte zone del nostro Paesein settimana tra forti perturbazioni ricche di piogge e un tenace: queste le ultime previsioni. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, comunica cheun primo vortice temporalesco interesserà il nostro Paese. I temporali saranno ancora protagonisti su molte zone del nostro Paese: i fenomeni temporaleschi colpiranno in particolare le regioni del Nord e la Toscana: occhi puntati soprattutto su Prealpi lombarde e Valtellina dove potrebbero cadere fino a 70 mm in poche ore, equivalenti a 70 litri per metro quadrato. Sul resto d’invece resisterà ancora l’: tanto sole e temperature ...