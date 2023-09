Mes Petites Amoureuses | la recensione | un film precursore dei coming-of-age moderni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladi Mes- I miei primi piccoli amori: i colori di Bordeaux, la fotografia di Néstor Almendros, la poetica dei romanzi di formazione. I Wonder Classics porta per la prima volta al cinema il dimenticatodi Jean Eustache. Strana ma interessante scelta quella di I Wonder Classics. Riportare al cinema - anzi, portare al cinema per la prima volta - Mes- I miei primi piccoli amori di Jean Eustache,del 1974 che, a guardar bene, potrebbe esseredi una certa narrazione contemporanea. Scelta interessante perché la pellicola, passata nel dimenticato Festival Cinematografico di Mosca, è avanguardista nell'insieme della poetica da-of-age (genere che amiamo ...