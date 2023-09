Meno 10 anni e senza chirurgia come Barbara D’Urso | più giovani con due nuovi alleati di bellezza

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) I due prodotti anti age più efficaci per combattere i primi segni di invecchiamento e dimostrare 10infin dalle prime applicazioni La linea Anti Age Global corregge 8 segni dell’età: rughe, densità, macchie dell’età, pelle spenta, perdita di compattezza, rilassamento cutaneo, mancanza di idratazione e mancanza di rigenerazione. Nel cuore della gemma, i Ricercatori Yves Rocher hanno selezionato il Nettare Vegetale di Gemma che agisce nel cuore delle cellule cutanee per una straordinaria azione di rinnovamento cellulare già dopo 72 ore*. Grazie agli oltre 10di ricerca in biotecnologia vegetale e fotoinvecchiamento cellulare Yves Rocher ha identificato il Nettare Vegetale di Gemmaattivo vegetale in grado di agire nel cuore delle cellule, per uno straordinario rinnovamento cellulare, limitare i ...